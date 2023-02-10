Martin Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rodriguez 29 Mayıs 1998 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rodriguez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Martin Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Rodriguez'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Ferro

31 Ağu 2020 yılında Colegiales

Martin Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rodriguez şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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