Martin Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rodriguez 20 Eylül 1989 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Martín Sebastián Rodríguez Prantl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Master Talents yapmaktadır. Martin Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Rodriguez'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martinrodriguezp12/

Martin Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Wanderers

12 Ağustos 2014 yılında Juventud

15 Ocak 2016 yılında Pereira

19 Ocak 2017 yılında Wanderers

18 Temmuz 2018 yılında Racing Club

1 Temmuz 2019 yılında EC Vitória

5 Kasım 2020 yılında Operário-PR

5 Mart 2021 yılında Santa Cruz

15 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

17 Mayıs 2021 yılında Nacional

4 Ocak 2023 yılında Guaraní

Martin Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rodriguez şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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