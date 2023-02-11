Martin Rolle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rolle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Rolle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Rolle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Rolle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rolle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Rolle

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rolle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Rolle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Rolle 2 Şubat 1985 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Diego Martín Rolle şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Rolle Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PANDA SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Martin Rolle, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Rolle'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Rolleboyu ve yaşı kaç

Martin Rolle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Rolle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Rolle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Rolle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2003 yılında C.A.I.

2 Temmuz 2009 yılında Olimpo

30 Haziran 2010 yılında C.A.I.

1 Temmuz 2010 yılında Olimpo

8 Ağu 2012 yılında San Lorenzo

7 Ocak 2013 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2014 yılında San Lorenzo

3 Temmuz 2014 yılında Asteras Tripoli

30 Haziran 2015 yılında San Lorenzo

3 Şubat 2016 yılında CA Unión

31 Aralık 2016 yılında San Lorenzo

6 Ocak 2017 yılında O'Higgins

9 Ocak 2018 yılında AOK Kerkyra

1 Temmuz 2018 yılında Asteras Tripoli

16 Temmuz 2019 yılında Gozzano

18 Ağu 2020 yılında Ionikos Nikeas

1 Temmuz 2021 yılında Guillermo Brown

Martin Rolle kimdir

Martin Rolle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Rolle şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Martin Rolle nereli

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