Martin Rulc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Rulc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Rulc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Rulc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Rulc 5 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Rulc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Rulc'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Rulc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Rulc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında M. Boleslav U19
1 Temmuz 2021 yılında Ml. Boleslav B
Martin Rulc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Rulc şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Mladá Boleslav (2011 - 2021)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.