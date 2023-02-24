Martin Ruskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ruskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ruskov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ruskov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ruskov 29 Ağustos 2001 tarihinde Mosomishte şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Христов Русков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ruskov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Martin Ruskov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Ruskov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Ruskov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Ruskov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Ruskov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ruskov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Belasitsa

Martin Ruskov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ruskov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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