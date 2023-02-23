Martin Sandov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sandov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Sandov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Sandov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Sandov 31 Temmuz 1995 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Александров Сандов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Sandov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Sandov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Sandov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Sandov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Sandov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Sandov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Sandov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2016 yılında Botev Vratsa

1 Mart 2017 yılında Oborishte

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv GO

1 Ocak 2020 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2021 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2022 yılında Montana

Martin Sandov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Sandov şuan Montana takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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