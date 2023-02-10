Martin Sarrafiore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sarrafiore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Sarrafiore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Sarrafiore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Sarrafiore 20 Temmuz 1997 tarihinde Villa Ballester şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Nicolás Sarrafiore şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Sarrafiore Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Martin Sarrafiore, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Sarrafiore'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Sarrafiore Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martinsarrafiore/

Haberin Devamı

Martin Sarrafiore Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Sarrafiore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Sarrafiore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Sarrafiore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2018 yılında Internacional

17 Eylül 2020 yılında Coritiba FC

28 Şubat 2021 yılında Internacional

27 Mayıs 2021 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2022 yılında Internacional

23 Ocak 2023 yılında Independiente

Martin Sarrafiore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Sarrafiore şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.