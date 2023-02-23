Martin Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sekulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Sekulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Sekulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Sekulic 4 Ocak 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Martin Sekulić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Sekulic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTM yapmaktadır. Martin Sekulic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Sekulic'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Sekulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Sekulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Sekulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Sekulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında HASK ZG U17

1 Temmuz 2016 yılında HASK Zagreb U19

14 Ağustos 2017 yılında Hajduk U19

17 Ağustos 2018 yılında Hrv Dragovoljac

1 Şubat 2019 yılında Ravnice

14 Şubat 2020 yılında NK Kustosija

10 Ağustos 2020 yılında NK Osijek II

12 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

12 Ağustos 2021 yılında NK Rudes

9 Temmuz 2022 yılında Botev Plovdiv

Martin Sekulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Sekulic şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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