Martin Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Silva 25 Mart 1983 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Martín Andrés Silva Leites şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini corner association yapmaktadır. Martin Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Martin Silva'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Defensor

1 Temmuz 2011 yılında Olimpia

1 Ocak 2014 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2019 yılında Libertad

Martin Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Silva şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Martin Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay takımında 23 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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