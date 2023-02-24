Martin Sitev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sitev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Sitev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Sitev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Sitev 6 Eylül 2006 tarihinde Stara Zagora şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Николаев Ситев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Sitev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Sitev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Sitev'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Martin Sitev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Sitev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Sitev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Sitev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Sitev şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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