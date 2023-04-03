Martin Skalsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Skalsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Skalsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Skalsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Skalsky 2 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Skalský şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Skalsky Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Skalsky'nin SK Sigma Olomouc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Skalsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Skalsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Olomouc U19
Martin Skalsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Skalsky şuan SK Sigma Olomouc U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Soběchleby (2011 - 2017)
SK Hranice (2017 - 2018)
SK Sigma Olomouc (2018 - )
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