Martin Sladky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sladky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Sladky kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Sladky ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Sladky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sladky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Sladky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sladky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Sladky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Sladky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Sladky 1 Mart 1992 tarihinde Domažlice şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Sladký şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Sladky Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Sladky'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Sladky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Sladky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Sladky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Sladky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vikt. Plzen U19

1 Temmuz 2010 yılında Viktoria Plzen

1 Şubat 2012 yılında Sezimovo Usti

30 Haziran 2012 yılında Viktoria Plzen

21 Ocak 2013 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2014 yılında Viktoria Plzen

23 Temmuz 2014 yılında FC MAS Taborsko

1 Temmuz 2016 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2021 yılında C. Budejovice

23 Şubat 2022 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2022 yılında C. Budejovice

Martin Sladky kimdir

Martin Sladky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Sladky şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJ Jiskra Domažlice (1999-2004), FC Viktoria Plzeň (2004-2010)

Martin Sladky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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Martin Sladky nereli

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