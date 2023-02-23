Martin Smolenski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Smolenski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Smolenski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Smolenski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Smolenski 8 Mart 2003 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Огнянов Смоленски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Smolenski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Martin Smolenski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Smolenski'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Smolenski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martosmolenski9/

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Martin Smolenski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Smolenski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Smolenski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Smolenski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CSKA-Sofia

27 Şubat 2020 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2020 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Tsarsko Selo

13 Temmuz 2021 yılında CSKA-Sofia

16 Temmuz 2021 yılında Minyor Pernik

31 Mayıs 2022 yılında CSKA-Sofia

20 Temmuz 2022 yılında Pirin

31 Mayıs 2023 yılında CSKA-Sofia

Martin Smolenski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Smolenski şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Martin Smolenski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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