Martin Solar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Solar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Solar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Solar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Solar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Solar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Solar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Solar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Solar 30 Ocak 2000 tarihinde Santander şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Martín Solar Ruiz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Solar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Martin Solar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Solar'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Solarboyu ve yaşı kaç

Martin Solar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Solar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Solar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Solar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Racing Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Rayo Cantabria

31 Temmuz 2020 yılında Racing

3 Ağustos 2021 yılında Recre Granada

Martin Solar kimdir

Martin Solar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Solar şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Solar nereli

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