Martin Sorakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sorakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Sorakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Sorakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Sorakov 23 Ekim 2003 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Пламенов Сораков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Sorakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LGT Football yapmaktadır. Martin Sorakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Sorakov'nin Krumovgrad ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Sorakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Sorakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Sorakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Sorakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Slavia Sofia

24 Ocak 2023 yılında Krumovgrad

31 Mayıs 2023 yılında Slavia Sofia

Martin Sorakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Sorakov şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Martin Sorakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.

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