Martin Spelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Spelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Spelmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Spelmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Spelmann 21 Mart 1987 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Spelmann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Martin Spelmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Spelmann'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Spelmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Spelmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Martin Spelmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Spelmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2008 yılında AC Horsens

7 Temmuz 2013 yılında Odense BK

1 Temmuz 2015 yılında Gençlerbirliği

1 Temmuz 2016 yılında Aarhus GF

28 Şubat 2019 yılında Strømsgodset

10 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2020 yılında Mjällby AIF

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Hvidovre

Martin Spelmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Spelmann şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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