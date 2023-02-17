Martin Sroler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sroler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Sroler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Sroler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Sroler 2 Kasım 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Martin Šroler şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Sroler Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Martin Sroler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Sroler'nin NS Mura ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Sroler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Sroler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Sroler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Sroler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2009 yılında NK Velika Mlaka

31 Ağu 2013 yılında HNK Gorica U17

4 Eylül 2015 yılında NK Kurilovec

23 Şubat 2017 yılında FC Koper U19

17 Ağu 2017 yılında HNK Gorica

27 Ocak 2020 yılında NK Sesvete

31 Mayıs 2020 yılında HNK Gorica

12 Ağu 2020 yılında Inter Zapresic

31 Mayıs 2021 yılında HNK Gorica

15 Şubat 2022 yılında NK Aluminij

1 Temmuz 2022 yılında NS Mura

Martin Sroler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Sroler şuan NS Mura takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.