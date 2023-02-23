Martin Stojanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Stojanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Stojanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Stojanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Stojanov 3 Mart 1999 tarihinde Stip şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Стојанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Stojanov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Stojanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Stojanov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Stojanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Stojanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Stojanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Stojanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2019 yılında Bregalnica Stip

1 Temmuz 2022 yılında Septemvri Sofia

Martin Stojanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Stojanov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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