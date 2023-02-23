Martin Stoychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Stoychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Stoychev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Stoychev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Stoychev 17 Ekim 2003 tarihinde Dragoman şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Пламенов Стойчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Stoychev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.V. yapmaktadır. Martin Stoychev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Stoychev'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Stoychev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Stoychev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Stoychev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Stoychev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Septemvri Sofia

Martin Stoychev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Stoychev şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Martin Stoychev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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