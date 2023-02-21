Martin Suchomel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Suchomel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Suchomel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Suchomel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Suchomel 11 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Suchomel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Suchomel'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Suchomel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Suchomel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martin Suchomel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Suchomel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2021 yılında Sparta Praha B

3 Ocak 2023 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2023 yılında Sparta Praha B

Martin Suchomel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Suchomel şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AC Sparta Praha (2009 - 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.