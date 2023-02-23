Martin Sulek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Sulek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Sulek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Sulek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Sulek 15 Ocak 1998 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Martin Šulek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Sulek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFManagement s.r.o yapmaktadır. Martin Sulek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Sulek'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Sulek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Sulek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Sulek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Sulek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AS Trencin

2 Şubat 2022 yılında SKF Sered

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Plock

Martin Sulek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Sulek şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Sulek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Trencin (-2015)

Slovakya takımında 6 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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