Martin Svidersky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Svidersky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Svidersky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Svidersky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Svidersky 4 Ekim 2002 tarihinde Vranov nad Topľou şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Slovakya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martin Šviderský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Svidersky Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bpoint yapmaktadır. Martin Svidersky, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Svidersky'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Martin Svidersky Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martinsvidersky/

Martin Svidersky Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Svidersky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Svidersky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Svidersky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Nisan 2018 yılında Man. Utd. Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2021 yılında Man Utd U23

7 Temmuz 2022 yılında UD Almería B

Martin Svidersky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Svidersky şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Svidersky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Manchester United (04/2018-)

Slovakya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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