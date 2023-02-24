Martin Taushanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Taushanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Taushanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Taushanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Taushanov 22 Haziran 1992 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Георгиев Таушанов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Taushanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Taushanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Taushanov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Taushanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Taushanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Taushanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Taushanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kariana Erden

1 Temmuz 2019 yılında Pirin

1 Temmuz 2020 yılında Belasitsa

Martin Taushanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Taushanov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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