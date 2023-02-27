Martin Tavara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Tavara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Tavara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Tavara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Tavara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Tavara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Tavara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Tavara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Tavara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Tavara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Tavara 25 Mart 1999 tarihinde Sullana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Gerald Martín Távara Mogollón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Tavara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGREF yapmaktadır. Martin Tavara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Martin Tavara'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Tavara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martintavara/

http://www.facebook.com/martin.tavara.35

Martin Tavara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Tavara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Tavara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Tavara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sport. Cristal

30 Mart 2017 yılında UTC

18 Ağustos 2017 yılında Sport. Cristal

15 Ağustos 2018 yılında Rosario FC

31 Aralık 2018 yılında Sport. Cristal

Martin Tavara kimdir

Martin Tavara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Tavara şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Colegio Andrés Avelino Cáceres de Mallaritos, San Pedro Chanel, San Antonio de Piura, Sporting Cristal

Martin Tavara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U23 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Tavara nereli

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