Martin Thomann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Thomann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Thomann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Thomann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Thomann 31 Mayıs 1994 tarihinde Dittelbrunn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Thomann Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportmanagement M³ yapmaktadır. Martin Thomann, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Thomann'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Thomann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Thomann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Thomann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Thomann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Schweinfurt U19

1 Temmuz 2012 yılında Schweinfurt 05

1 Ocak 2015 yılında TSV Aubstadt

1 Temmuz 2020 yılında Schweinfurt 05

1 Temmuz 2022 yılında SpVgg Bayreuth

Martin Thomann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Thomann şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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