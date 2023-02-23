Martin Toshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Toshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Toshev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Toshev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Martin Toshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Toshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Toshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Toshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Toshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Toshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Toshev 17 Nisan 1990 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Василев Тошев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Toshev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Martin Toshev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Toshev'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Toshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Toshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Toshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Toshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında CSKA Sofya

1 Ocak 2008 yılında Köln

1 Temmuz 2008 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2009 yılında Chern. Burgas

1 Mart 2012 yılında Slavia Sofia

1 Aralık 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2013 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2014 yılında Pirin

1 Temmuz 2016 yılında Aue

25 Ocak 2017 yılında VfR Aalen

30 Haziran 2017 yılında Aue

1 Temmuz 2017 yılında Septemvri Sofia

8 Temmuz 2018 yılında Al-Ahed

1 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

12 Temmuz 2019 yılında Zhetysu

25 Ocak 2021 yılında Ac. Clinceni

8 Mayıs 2021 yılında Shakhter K.

6 Şubat 2022 yılında CSKA 1948

12 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

4 Ocak 2023 yılında Etar

Martin Toshev kimdir

Martin Toshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Toshev şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ZSKA Sofia, 1.FC Köln (Jugend-Akademie)

Martin Toshev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Toshev nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Mehmed Pajaziti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmed Pajaziti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mehmed Pajaziti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmed Pajaziti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hugo Azzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Azzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hugo Azzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Azzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sead Vrace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sead Vrace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sead Vrace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sead Vrace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kostadin Nichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostadin Nichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kostadin Nichev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostadin Nichev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Ali Ağaoğlu'ndan büyük itiraf! "İstanbul'daki binalar deniz kumundan, demirler hurdadan!" sözleri gündem oldu!
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"