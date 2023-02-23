Martin Toshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Toshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Toshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Toshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Toshev 17 Nisan 1990 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Василев Тошев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Toshev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Martin Toshev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etar Veliko Tarnovo futbol takımında oynamaktadır. Etar Veliko Tarnovo takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Toshev'nin Etar Veliko Tarnovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Toshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Toshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Toshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Toshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında CSKA Sofya

1 Ocak 2008 yılında Köln

1 Temmuz 2008 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2009 yılında Chern. Burgas

1 Mart 2012 yılında Slavia Sofia

1 Aralık 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2013 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2014 yılında Pirin

1 Temmuz 2016 yılında Aue

25 Ocak 2017 yılında VfR Aalen

30 Haziran 2017 yılında Aue

1 Temmuz 2017 yılında Septemvri Sofia

8 Temmuz 2018 yılında Al-Ahed

1 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

12 Temmuz 2019 yılında Zhetysu

25 Ocak 2021 yılında Ac. Clinceni

8 Mayıs 2021 yılında Shakhter K.

6 Şubat 2022 yılında CSKA 1948

12 Temmuz 2022 yılında Spartak Varna

4 Ocak 2023 yılında Etar

Martin Toshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Toshev şuan Etar Veliko Tarnovo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Toshev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Sofia, 1.FC Köln (Jugend-Akademie)

Bulgaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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