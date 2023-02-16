Martin Turk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Turk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Turk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Turk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Turk 21 Ağu 2003 tarihinde Koper şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Turk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zmiya s.r.o yapmaktadır. Martin Turk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampdoria futbol takımında oynamaktadır. Sampdoria takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Turk'nin Sampdoria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Turk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Turk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Turk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Turk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2019 yılında Parma U17

1 Eylül 2020 yılında Parma U19

1 Eylül 2021 yılında Parma

19 Temmuz 2022 yılında Reggiana

12 Ocak 2023 yılında Parma

13 Ocak 2023 yılında Sampdoria

30 Haziran 2023 yılında Parma

Martin Turk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Turk şuan Sampdoria takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Martin Turk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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