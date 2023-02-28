Martin Vantruba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Vantruba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Vantruba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Vantruba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Vantruba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Vantruba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Vantruba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Vantruba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Vantruba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Vantruba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Vantruba 7 Şubat 1998 tarihinde Trnava şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Vantruba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Martin Vantruba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Vantruba'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Vantruba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Vantruba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Vantruba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Vantruba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Spartak Trnava

4 Ocak 2018 yılında Slavia Prag

5 Ocak 2018 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2018 yılında Slavia Prag

7 Ocak 2019 yılında Podbrezova

30 Haziran 2019 yılında Slavia Prag

19 Temmuz 2019 yılında Pohronie

31 Aralık 2019 yılında Slavia Prag

17 Ocak 2020 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2020 yılında Slavia Prag

18 Ağustos 2020 yılında Nordsjaelland

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

3 Temmuz 2021 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Trnava

Martin Vantruba kimdir

Martin Vantruba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Vantruba şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

Martin Vantruba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Vantruba nereli

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