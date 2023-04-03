Martin Velasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Velasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Velasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Velasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Velasquez 1 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Velasquez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Huachipato FC U20 futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Velasquez'nin Huachipato FC U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Velasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Velasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Velasquez şuan Huachipato FC U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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