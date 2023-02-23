Martin Yankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Yankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Yankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Yankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Yankov 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Димитров Янков şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Yankov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Yankov, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hebar Pazardzhik II futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik II takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Yankov'nin Hebar Pazardzhik II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Martin Yankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Yankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Yankov şuan Hebar Pazardzhik II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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