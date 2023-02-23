Martin Yankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Yankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Martin Yankov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Yankov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.