Martin Zlomislic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Zlomislic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Zlomislic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Zlomislic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Zlomislic 16 Ağu 1998 tarihinde Posušje şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Martin Zlomislić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Zlomislic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARENA Sport Agency yapmaktadır. Martin Zlomislic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Zlomislic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Zlomislic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Zlomislic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Zlomislic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Zlomislic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Siroki Brijeg

16 Temmuz 2021 yılında HNK Rijeka

Martin Zlomislic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Zlomislic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Martin Zlomislic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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