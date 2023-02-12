Martin Zubimendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Zubimendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Zubimendi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Zubimendi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Zubimendi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Zubimendi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Zubimendi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Zubimendi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Zubimendi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Zubimendi 2 Şubat 1999 tarihinde Donostia-San Sebastián şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Martín Zubimendi Ibáñez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Zubimendi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Martin Zubimendi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Zubimendi'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Martin Zubimendi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/martin_zubimendi/

Martin Zubimendiboyu ve yaşı kaç

Martin Zubimendi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Zubimendi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Zubimendi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Zubimendi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2017 yılında Real Sociedad C

1 Temmuz 2018 yılında Real Sociedad B

10 Eylül 2020 yılında Sociedad

Martin Zubimendi kimdir

Martin Zubimendi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Zubimendi şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Martin Zubimendi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 6 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Zubimendi nereli

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