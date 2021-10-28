Martini ne demek, TDK'ya göre Martini kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Martini ne demek? Martini TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi martini kelimesi. Peki martini ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre martini nedir, martini kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARTİNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Martini kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Martini kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre martini kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Portakal kabuğu, cin ve vermutla yapılan içki

