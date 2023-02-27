Martinos Christofi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martinos Christofi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martinos Christofi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martinos Christofi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martinos Christofi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martinos Christofi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martinos Christofi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martinos Christofi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martinos Christofi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martinos Christofi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martinos Christofi 26 Temmuz 1993 tarihinde Limassol şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kıbrıs,Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Μαρτίνος Χριστοφή şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martinos Christofi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martinos Christofi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Llapi futbol takımında oynamaktadır. FC Llapi takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martinos Christofi'nin FC Llapi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martinos Christofi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martinos Christofi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Martinos Christofi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martinos Christofi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AEL Limassol

1 Temmuz 2011 yılında Parekklisia

30 Haziran 2012 yılında AEL Limassol

1 Temmuz 2013 yılında Alki Larnaca

7 Ağustos 2014 yılında Ermis Aradippou

30 Ocak 2018 yılında Karmiotissa

1 Temmuz 2018 yılında Alki Oroklini

1 Temmuz 2019 yılında Doxa Katokopias

3 Şubat 2022 yılında FC Lahti

21 Ocak 2023 yılında FC Llapi

Martinos Christofi kimdir

Martinos Christofi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martinos Christofi şuan FC Llapi takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AEL Limassol

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Martinos Christofi nereli

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