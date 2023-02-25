Martins Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martins Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martins Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martins Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martins Junior 7 Kasım 1999 tarihinde São Luis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Alessandro Pinheiro Martins Júnior şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martins Junior Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All-In yapmaktadır. Martins Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Martins Junior'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Martins Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martins Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında ABC FC
10 Aralık 2020 yılında Palmeira FC
1 Eylül 2021 yılında Maranhão-MA
19 Ocak 2022 yılında Moto Club MA
19 Şubat 2022 yılında Maranhão-MA
18 Mart 2022 yılında Babrungas
1 Ocak 2023 yılında Kapaz PFK
Martins Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martins Junior şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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