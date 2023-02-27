Martins Kigurs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martins Kigurs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martins Kigurs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martins Kigurs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martins Kigurs 31 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Mārtiņš Kigurs şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martins Kigurs Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Martins Kigurs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Martins Kigurs'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martins Kigurs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martins Kigurs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martins Kigurs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martins Kigurs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Liepaja

Martins Kigurs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martins Kigurs şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martins Kigurs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FHK Liepajas Metalurgs

Letonya takımında 9 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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