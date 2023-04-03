Martins Remess kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martins Remess Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martins Remess adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martins Remess Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martins Remess 26 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martins Remess Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Martins Remess'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martins Remess Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martins Remess Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martins Remess şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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