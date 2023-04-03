Martins Remess kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martins Remess Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Martins Remess kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martins Remess ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.