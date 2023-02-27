Martins Stals kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martins Stals Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martins Stals adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martins Stals Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martins Stals 22 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Martins Štāls şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martins Stals Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 II futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 II takımına - tarihinde katılmıştır. Martins Stals'nin FK Tukums 2000 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martins Stals Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martins Stals isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martins Stals Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martins Stals Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martins Stals şuan FK Tukums 2000 II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Martins Stals Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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