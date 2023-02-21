Martins Toutou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martins Toutou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martins Toutou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martins Toutou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martins Toutou 13 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Martins Daniel Toutou Mpondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martins Toutou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Martins Toutou'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martins Toutou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martins Toutou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martins Toutou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martins Toutou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2019 yılında FC MAS Taborsko

22 Şubat 2020 yılında Teplice

5 Ekim 2020 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2022 yılında SK Lisen

Martins Toutou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martins Toutou şuan SK Lisen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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