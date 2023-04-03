Martins Veckagans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martins Veckagans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martins Veckagans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martins Veckagans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martins Veckagans 2 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Mārtiņš Ēriks Veckāgans şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martins Veckagans Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Martins Veckagans'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martins Veckagans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martins Veckagans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mart 2020 yılında JDFS Alberts
17 Haziran 2021 yılında JFK Ventspils
2 Ağustos 2021 yılında JDFS Alberts
Martins Veckagans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martins Veckagans şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
Martins Veckagans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Letonya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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