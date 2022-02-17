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Martolos ne demek, TDK'ya göre Martolos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Martolos kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Martolos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Martolos nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Martolos kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Martolos ne demek, TDK'ya göre Martolos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Martolos ne demek? Martolos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi martolos kelimesi. Peki martolos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre martolos nedir, martolos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MARTOLOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Martolos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Martolos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre martolos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türk garnizonlarında hizmet eden garson

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