Marton Balogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marton Balogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marton Balogh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marton Balogh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marton Balogh 31 Ağustos 1993 tarihinde Ajka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marton Balogh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marton Balogh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 29 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Marton Balogh'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marton Balogh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marton Balogh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marton Balogh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marton Balogh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Ajka

18 Temmuz 2014 yılında Balatonfüredi FC

30 Haziran 2015 yılında FC Ajka

1 Ağustos 2015 yılında Hévíz SK

29 Temmuz 2016 yılında FC Ajka

Marton Balogh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marton Balogh şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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