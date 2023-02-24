Marton Eppel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marton Eppel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marton Eppel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marton Eppel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marton Eppel 26 Ekim 1991 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marton Eppel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. Marton Eppel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marton Eppel'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marton Eppel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eppelmarci/

Marton Eppel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marton Eppel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marton Eppel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marton Eppel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında MTK U17

1 Temmuz 2007 yılında MTK U19

1 Ocak 2009 yılında MTK Budapest II

1 Ağustos 2009 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2011 yılında NEC Nijmegen

20 Şubat 2012 yılında Paksi FC

4 Eylül 2013 yılında MTK Budapest

30 Haziran 2014 yılında Paksi FC

20 Şubat 2015 yılında Dunaújváros

22 Ocak 2016 yılında Honvéd

4 Temmuz 2018 yılında Kairat Almaty

14 Ocak 2020 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2020 yılında Honvéd

19 Ocak 2022 yılında Diósgyőr

Marton Eppel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marton Eppel şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Marton Eppel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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