Marton Greczi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marton Greczi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marton Greczi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marton Greczi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marton Greczi 10 Temmuz 2000 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Gréczi Márton Péter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marton Greczi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marton Greczi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marton Greczi'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marton Greczi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marton Greczi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marton Greczi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marton Greczi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2015 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2016 yılında MTK U17

1 Temmuz 2016 yılında MTK U19

1 Ocak 2018 yılında MTK Budapest II

18 Temmuz 2018 yılında Tiszakécske

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest II

6 Ağustos 2019 yılında Békéscsaba

29 Temmuz 2020 yılında Szeged

26 Ağustos 2022 yılında Kecskemét

Marton Greczi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marton Greczi şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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