Marton Lorentz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marton Lorentz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marton Lorentz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marton Lorentz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marton Lorentz 1 Şubat 1995 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marton Lorentz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&M International yapmaktadır. Marton Lorentz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marton Lorentz'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marton Lorentz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marton Lorentz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marton Lorentz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marton Lorentz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2011 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2012 yılında Videoton U19

15 Temmuz 2013 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2014 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2014 yılında Videoton II

2 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2015 yılında Videoton II

28 Ağustos 2015 yılında Dunaújváros

30 Haziran 2016 yılında Videoton II

1 Temmuz 2016 yılında Videoton FC

31 Ağustos 2016 yılında Soroksár

30 Haziran 2017 yılında Videoton FC

12 Temmuz 2017 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2018 yılında Videoton FC

12 Temmuz 2018 yılında BFC Siófok

28 Temmuz 2020 yılında Paksi FC

14 Şubat 2022 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2022 yılında Paksi FC

Marton Lorentz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marton Lorentz şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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