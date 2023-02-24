Marton Radics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marton Radics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marton Radics kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marton Radics ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marton Radics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marton Radics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marton Radics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marton Radics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marton Radics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marton Radics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marton Radics 2 Aralık 2001 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marton Radics Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Marton Radics, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marton Radics'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marton Radics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marton Radics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Marton Radics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marton Radics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Győr U17

9 Ağustos 2017 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2019 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC

21 Ocak 2021 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2021 yılında Gyirmót FC

1 Temmuz 2022 yılında Puskás AFC

10 Ağustos 2022 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Marton Radics kimdir

Marton Radics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marton Radics şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ménfőcsanak ESK (-2011)

Marton Radics Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U19 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Marton Radics nereli

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