Martti Haukioja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martti Haukioja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martti Haukioja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martti Haukioja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martti Haukioja 6 Ekim 1999 tarihinde Kuorevesi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Martti Mikael Haukioja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martti Haukioja Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Martti Haukioja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martti Haukioja'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Martti Haukioja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martti Haukioja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martti Haukioja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martti Haukioja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ilves

12 Mayıs 2017 yılında FC Jazz

9 Ağustos 2017 yılında Ilves

17 Ağustos 2017 yılında Chievo U19

30 Haziran 2018 yılında Ilves

1 Ocak 2019 yılında VPS

6 Ocak 2020 yılında FC Inter

1 Ocak 2022 yılında SJK Seinäjoki

Martti Haukioja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martti Haukioja şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Martti Haukioja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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