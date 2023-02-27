Martynas Dapkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martynas Dapkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martynas Dapkus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martynas Dapkus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martynas Dapkus 16 Şubat 1993 tarihinde Tauragė şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martynas Dapkus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martynas Dapkus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 17 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Martynas Dapkus'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martynas Dapkus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dpk.4/

Martynas Dapkus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martynas Dapkus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Martynas Dapkus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martynas Dapkus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında M. Haifa U19

1 Ağustos 2012 yılında H.Nazareth Illit

1 Temmuz 2013 yılında M. Haifa U19

1 Ocak 2015 yılında Stumbras

28 Ocak 2016 yılında Trakai

1 Ocak 2017 yılında Silas

27 Şubat 2017 yılında Jonava

17 Ocak 2019 yılında Kauno Zalgiris

Martynas Dapkus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martynas Dapkus şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martynas Dapkus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nacionalinė futbolo Akademija

Litvanya takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.