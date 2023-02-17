Martynas Medelinskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martynas Medelinskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martynas Medelinskas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martynas Medelinskas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martynas Medelinskas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martynas Medelinskas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martynas Medelinskas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martynas Medelinskas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martynas Medelinskas 16 Temmuz 1998 tarihinde Kedainiai şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martynas Medelinskas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IF-Agency yapmaktadır. Martynas Medelinskas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martynas Medelinskas'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martynas Medelinskasboyu ve yaşı kaç

Martynas Medelinskas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martynas Medelinskas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Martynas Medelinskas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martynas Medelinskas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Willem II U19

1 Temmuz 2017 yılında Antwerp U21

22 Mart 2019 yılında Piteå IF

29 Mayıs 2020 yılında Kauno Zalgiris

30 Kasım 2020 yılında Nevezis

5 Temmuz 2021 yılında Royal Cappellen

13 Ocak 2022 yılında Rupel Boom

Martynas Medelinskas kimdir

Martynas Medelinskas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martynas Medelinskas şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nevezis (2005-2011), Panevezio FA (2012-2014), FK Erkanas (2014-2015), Willem II (2015-2017)

Martynas Medelinskas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Martynas Medelinskas nereli

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