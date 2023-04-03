Martynas Sturys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martynas Sturys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Martynas Sturys kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martynas Sturys ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.