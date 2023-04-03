Martynas Sturys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martynas Sturys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martynas Sturys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martynas Sturys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martynas Sturys 17 Ocak 2007 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martynas Sturys Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai B futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai B takımına - tarihinde katılmıştır. Martynas Sturys'nin FK Riteriai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martynas Sturys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martynas Sturys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martynas Sturys şuan FK Riteriai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Martynas Sturys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Litvanya U16 takımında 21 numaralı formasıyla 21 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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